Неожиданный семейный выход: королеву Летицию с мужем и дочерьми сфотографировали на улицах Мадрида

Испанских монархов запечатлели на днях на публичном мероприятии в Мадриде, но в этот раз они не исполняли свои королевские обязанности.

Король Филипп VI, королева Летиция и двое их дочерей – принцесса Леонор и инфанта София попали под прицелы фотографов во время шествия Богоматери Одиночества - традиционного шествия Страстной недели, которое проходило в Мадриде в преддверии Пасхи.

Королева Летиция была в этот день в шерстяном пальто Nina Ricci и в шарфе, у нее были распущены волосы, а в ушах сверкали золотые серьги. Ее муж Филипп был в длинной темно-синей куртке. Принцесса Леонор надела черное пальто и полосатый джемпер Sezane, а ее сестра София была бомбере Zara.

Король Филипп VI и королева Летиция с дочками принцессой Леонор и инфантой Софией / Фото: Getty Images

После Пасхи семейство проведет время на каникулах и не будет появляться на публике.

Напомним, накануне королева Летиция приняла участие в церемонии вручения премий Discapnet Awards for Accessible Technologies Фонда ONCE в области доступных технологий, где блистала в изумрудной блузке и белых брюках и выглядела очень стильно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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