Неожиданный визит: герцогиня Меган приехала в школу в Техасе, чтобы почтить память погибших детей

Герцогиня Сассекская приехала, чтобы почтить память жертв в техасской школе в Увалде, где во вторник произошла стрельба и погибло 19 учеников.

Представитель Меган подтвердил, что герцогиня приехала на место стрельбы в техасской школе как частное лицо и как мать, чтобы лично выразить свои соболезнования и поддержку семьям пострадавших. 24 мая, в США вооруженный 18-летний парень устроил стрельбу в начальной школе города Увальде, в результате которой сразу погибли 19 учеников и учительница, около десятка раненых доставили в больницу. Этот день, который был последним в учебном году, для многих детей стал последним в жизни.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня Меган возложила цветы и, говорят, едва сдерживала слезы, глядя на импровизированный памятник ученикам и двум учителям, убитым во вторник во время стрельбы в школе в Техасе.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган была одета в синие джинсы, футболку и бейсболку, а обута в белые кроссовки Adidas Stan Smith. Она возложила букет белых роз во время своего скромного визита в четверг. Появление Меган в небольшом поселении примерно в 80 милях к западу от Сан-Антонио не было объявлено заранее и стало неожиданностью для присутствующих там людей. Сопровождал герцогиню глава ее службы безопасности Альберто Альварес, наблюдавший за происходящим на расстоянии.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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