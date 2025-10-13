Неожиданный выбор: Меган Маркл появилась на мероприятиях в двух парах серёг от украинского бренда

Меган Маркл / © Getty Images

Вместе супруги появились 9 октября на ежегодном гала-вечере проекта «Здоровое мышление» в Spring Studios в Нью-Йорке. Тогда для выхода герцогиня выбрала стильный лук в черном цвете от Giorgio Armani и серьги от украинского бренда GUZEMA из белого золота с россыпью бриллиантов стоимостью 65 400 грн.

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Associated Press

Серьги, которые носила Меган на мероприятии / © guzema.ua

Также Меган и Гарри выступили на мероприятии в Нью-Йорке, посвященному ментальному здоровью. Там герцогиня появилась в своей любимой полосатой рубашке Ralph Lauren, которую сочетала с широкими темно-синими штанами Lauren Ralph Lauren и туфлями от Manolo Blahnik. А у нее в ушах были серьги тоже от украинского бренда GUZEMA. На этот раз из желтого золота стоимостью 99 600 грн.

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Getty Images

Меган, в целом, любит носить украшения и может похвастаться хорошей коллекцией, часть из которой ей досталась от принцессы Дианы.

Серьги, которые носила Меган на мероприятии / © guzema.ua

Но украинские бренды жена принца Гарри носит впервые. Быть может такой ее выбор как-то связан с тем, что ее муж недавно побывал в Украине и Меган стала больше интересоваться нашей культурой и нашими дизайнерами.