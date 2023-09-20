Неожиданный выбор: Меган Маркл запечатлели с нетипичным для нее алкогольным напитком в руках

Герцогиня Сассекская на Invictus Games не только демонстрировала всем свои стройные ноги, но и пила пиво.

Мы не знаем, какие алкогольные напитки предпочитает Меган Маркл, но в один из дней, когда они с принцем Гарри присутствовали на финале волейбольного матча, герцогиню запечатлели с пластиковым стаканом пива в руках.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Когда Маркл вела свой блог The Tig она рассказывала, что раньше любила пить красное вино и даже блог назвала в честь любимого вина Tignanello. Но на Играх Invictus в Дюссельдорфе она отдала предпочтение другому напитку.

Напомним, мы также собрали для вас все образы, в которых герцогиня Сассекская блистала во все дни "Игр непокоренных".

Образы Меган Маркл на Invictus Games

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