Неожиданный выбор: Меган Маркл запечатлели с нетипичным для нее алкогольным напитком в руках

Герцогиня Сассекская на Invictus Games не только демонстрировала всем свои стройные ноги, но и пила пиво.
Мы не знаем, какие алкогольные напитки предпочитает Меган Маркл, но в один из дней, когда они с принцем Гарри присутствовали на финале волейбольного матча, герцогиню запечатлели с пластиковым стаканом пива в руках.
Когда Маркл вела свой блог The Tig она рассказывала, что раньше любила пить красное вино и даже блог назвала в честь любимого вина Tignanello. Но на Играх Invictus в Дюссельдорфе она отдала предпочтение другому напитку.
Напомним, мы также собрали для вас все образы, в которых герцогиня Сассекская блистала во все дни "Игр непокоренных".
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