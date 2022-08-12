Неожиданный запрет: королева Елизавета II лишила Кейт и Уильяма одной из привилегий

Не секрет, что герцог и герцогиня Кембриджские передвигаются между Кенсингтонским дворцом и Анмер-холлом на вертолете. Но это, как оказалось, очень беспокоит бабушку принца Уильяма – королеву Елизавету II.

В прошлом месяце папарацци запечатлели, как Кейт и Уильям с детьми на вертолете отправились в отпуск, который летом обычно проводят в своем загородном доме Анмер-Холл в Норфолке.

Ранее королева беспокоилась о том, что семья вся вместе передвигается на вертолете. Было даже такое правило, в котором говорилось, что несколько наследников трона не могут взлетать на одном самолете или вертолете, чтобы избежать гибели сразу всех наследников в случае авиакатастрофы.

Но Кембриджские этим правилось давно пренебрегают и путешествуют, конечно же, вместе с детьми в одном самолете или в одном вертолете.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II теперь обеспокоена другим, а именно, негативной реакции подданных на расходы членов королевской семьи и решительно сократила эти расходы. В том числе и передвижения Кейт и Уильяма на вертолете.

Королевский репортер Ричард Палмер прокомментировала в статье для Express требования королевы на фоне разногласий, связанных с расходами королевской семьи.

"Я думаю, что королева чувствовала, пусть это будет известно, что она чувствовала себя неловко из-за того, что вся семья летела на вертолете. И за закрытыми дверьми семьи происходило нечто большее, чем просто обсуждение проблемы. Я думаю, что было много недовольства количеством времени, которое Кембриджские проводили, путешествуя между Анмер-холлом в Норфолке и Кенсингтонским дворцом, их лондонской резиденцией, используя вертолеты", - заявила она.

Репортер утверждает, что некоторые члены семьи стали на защиту Кембриджских, заявив, что они не часто использовали вертолеты. А другие поддержали монарха и выступили за сокращение таких полетов.

Кейт и Уильям с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

В итоге Ее Величество вернулась к теме крушения и сообщила, что беспокоится о Кембриджских, путешествующих всей семьей на вертолете. Предполагаем, что таких путешествий должно стать меньше.

Сейчас королевская чета все еще находится в отпуске вместе с детьми. Еще летом появилась информация о том, что семья планирует переезд в Виндзор. Ранее мы показывали, как как выглядит дом, в который переезжают Кейт и Уильям.

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