"Непоправимая ошибка": королевские эксперты считают, что принц Гарри будет сожалеть, что не приехал на службу памяти своего деда Филиппа

Решение принца Гарри не посещать службу память по его деду принцу Филиппу публично не комментировалось ни самым герцогом Сассекским, ни его представителями.

Однако в Вестминстерском аббатстве в тот день было много разговоров и непонимания того, почему же Гарри так поступил и не приехал, чтобы отдать дань уважения деду.

Королевские эксперты все как один заявляют, что их решение не комментировать поминальную службу по принцу Филиппу было расценено как дерзкое и грубое.

Меган и Гарри / Getty Images

За несколько месяцев до службы принц Гарри сказал, что ему небезопасно привозить сюда свою семью, потому что у него нет полицейской охраны и даже обратился в суд, чтобы ему разрешили ее оплатить частным образом, заведомо зная, что проиграет дело.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард, автор книги "Разоблачение принца Филиппа", рассказала The Mirror, что, по ее мнению, их молчание говорит о многом. "Стена тишины была такой громкой, как будто они кричали со стропил аббатства. Обычно многословные герцог и герцогиня Сассекские ничего не сказали. Ни один представитель не произносил длинных предложений с неразборчивыми словами. Не было цветов с гордо выставленным именем флориста. Никаких комментариев от Archwell. Ничего. Даже ни слова от их сторонников в различных аккаунтах в социальных сетях".

В прошлом году принц Гарри использовал свой сайт Archwell, чтобы поделиться данью уважения к скончавшемуся деду принцу Филиппу. Но что помешало сделать ему тоже самое в этом году?

Принц Гарри и принц Филипп / Getty Images

"Какой упущенной возможностью было не привести Меган и детей к королевской семье, которая собралась вместе, и их европейским двоюродным братьям и сестрам. Их появление не отвлекло бы внимания от королевы. Это был ее день, и никто не мог отнять у нее этого, даже ее любимый сын герцог Йоркский, который проводил ее до места в аббатстве и с чем тоже было связано много критики. Единственное объяснение состоит в том, что ни один из них не хотел ехать. Проблем с безопасностью не было бы. Все аббатство кишело агентами секретной службы, охранявшими самое большое собрание членов королевской семьи, политиков и высших армейских чинов со времен лондонской свадьбы Кейт и Уильяма", - говорит эксперт.

Служба памяти по принцу Филиппу в Вестминстерском аббатстве / Getty Images

К сожалению, у принца Гарри больше не будет другой возможности публично отдать дань уважения дедушке, который всегда его поддерживал. И, скорее всего, со временем, он будет сожалеть об этом.

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