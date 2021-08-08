Непривычно, но красиво: редкие фото принцессы Дианы с длинными волосами

Прическа "народной принцессы" всегда была ее визитной картой, но некоторое время она появлялась на публике с довольно длинными волосами.

В 80-х годах принцесса Диана была hair-трендсеттером своего времени, ведь ее объемная стрижка боб стала настолько популярной, что хотели ее повторить все девушки Британии. Прическа принцессы также делала образ целостным и придавала ему элегантности.

Принцесса Диана / Associated Press

Стилистом, который отвечал за образы Дианы был англичанин Ричард Далтон, которого она еще в юном возрасте встретила в Бонд-стрит. После помолвки с Чарльзом прическа и общий образ леди Ди стали трендами того времени и понимая это Диана старалась не делать кардинальных изменений во внешности, чтобы не вызывать негодование поклонников. Даже в тех случаях, когда она хотела укоротить волосы, делала это постепенно, а чтобы волосы всегда лежали идеально и объемно, Далтон использовал много лака.

Принцесса Диана / Associated Press

Но был момент в истории прически Дианы, когда ее волосы впервые опустились до плеч. В 1984 году, после рождения принца Гарри, волосы у Дианы очень отросли и она даже немного сменила имидж: закалывала их заколками, собирала в пучки.

Принцесса Диана посещает благотворительный фонд доктора Барнадо в Лондоне / Getty Images

Образ выглядел довольно не привычно, в сравнении с предыдущими, но все же очень шел народной любимице и добавлял ей миловидности. Долго она с этой прической не проходила и вскоре вернулась в привычному имиджу.

Принцесса Диана / Getty Images

Принцесса Диана на благотворительном мероприятии в Sense в Илинге / Getty Images

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