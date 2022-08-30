Нервишки шалят: разъяренному Путину снова вызывали бригаду медиков

Путин и его окружение тревожится, ведь успехов в войне, которую они развязали в Украине, нет. Говорят, у диктатора нервы ни к черту - он практически на грани срыва, а за его здоровьем следят медики.

Вчера "фюрер" провел несколько очередных совещаний. Как пишет телеграм-канал Generall SVR, в режиме видеосвязи провел четыре оперативных совещания с представителями руководства военного блока. Был очень зол и даже разъярен. А в конце рабочего дня кремлевскому лидеру даже понадобилась медицинская помощь.

"Обстановка во время совещаний у президента была самая напряженная за последнее время. Поздно вечером к Путину вызвали дежуривших медиков, которые провели у президента около двадцати минут. В окружении президента заметили, что в последнее время Путин стал "слишком много нервничать", и это отрицательно влияет и на его близких, и на окружение", - пишет канал.

Напомним, ранее этот же канал сообщил о том, что Дмитрий Медведев получил осложнение после интимной операции, информация о которой особо не разглашалась в широких кругах.

Путин и Медведев / Фото: Associated Press

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