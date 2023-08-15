Несчастливый синий: четыре раза Елизавета II надевала этот цвет на свадьбы, которые потом заканчивались разводами

Почему появление королевы Елизаветы II в синем наряде на королевских свадьбах часто оказывалось плохим предзнаменованием.

Королева надела синее пальто и шляпу в тон на свадьбу своей единственной дочери принцессы Анны в 1973 году. Через восемнадцать лет брак Анны и ее первого мужа Питера Филлипса распался. Такая же участь постигла и принцессу Диану с принцем Чарльзом, а также Сару Йоркскую с принцем Эндрю на свадьбах которых Елизавета II также появлялась в синих нарядах.

Можно сделать вывод, что что-то голубое не было хорошим знаком, если оно появилось в виде наряда королевы Елизаветы на королевской свадьбе, пишет People.

Всю свою жизни королева предпочитала носить яркие наряды. Это был ее осознанный выбор для того, чтобы оставаться заметной в толпе. Несколько раз именно синий цвет Елизавета носила на свадьбы и по стечению обстоятельств, в конечном итоге все они заканчивались разводами.

Впервые синий цвет королева надела на свадьбу своей сестры принцессы Маргарет в 1960 году, когда та выходила замуж за Энтони Армстронга-Джонса. Королева Елизавета была одета в голубое платье, разработанное Норманом Хартнеллом, дизайнером ее собственного свадебного платья и многих других ансамблей, которые монарх носил на протяжении многих лет.

Свадьба принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса / Фото: Getty Images

В 1978 году спустя 18 лет брака супруги развелись.

Когда первая из четырех детей королевы Елизаветы и принца Филиппа – принцесса Анна - вышла замуж за капитана Марка Филлипса в 1973 году, ее мать тоже появилась на свадьбе в синем.

Свадьба принцессы Анны и Питера Филлипса / Фото: Getty Images

Анна и Марк, у которых во время брака родились сын Петр и дочь Зара, официально развелись 19 лет спустя.

На свадьбе сына принца Чарльза и принцессы Дианы в июле 1981 года, Елизавета II тоже блистала в синем, а точнее голубом ансамбле. Она дополнила образ шляпой в тон, а также жемчужным ожерельем и перчатками.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Фото: Getty Images

Они оформили развод в 1996 году, всего за год до смерти Дианы. Хотя расстались намного раньше.

Та же участь ожидала и брак Сары Фергюсон и принца Эндрю, среднего сына королевы. На их свадьбе в 1986 году монарх тоже появилась в синем.

Свадьба Сары Фергюсон и принца Эндрю / Фото: Getty Images

А вот королева Камилла носит наряды этого цвета и "королевский синий" является ее любимым. Правда носит вторая супруга Чарльза его не на свадьбы, а во время своих официальных выходов.

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