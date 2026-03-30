Бабушка сына Эдоардо Мапелли-Моцци высказалась о его браке с принцессой Беатрис

Эдоардо и Беатрис / © Getty Images

Реклама

О браке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци и кризисе в нем сейчас много говорят. Высказалась даже мать бывшей девушки Эдо — Лили Хуанг.

Ее дочь Дара Хуанг когда-то была помолвлена ​​Мапелли-Моцци, женщина заявила, что было бы очень жаль, если бы Беатрис и Эдоардо разошлись.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Associated Press

Дара обручилась с Эдо в 2017 году после того, как они познакомились в 2015 году. Год спустя у них родился сын Кристофер, которому сейчас девять лет. Однако их отношения были недолгими, и они расстались в 2018 году, всего за несколько недель до того, как появились слухи о романе Эдо и Беатрис.

Реклама

Ранее Дара Хуанг рассказывала изданию Lifestyle Asia: о своих отношениях с Мапелли-Моцци: «Он был отцом моего ребенка, и он ушел так же быстро, как и появился», — сказала она.

Ее мать Лили в интервью Daily Mail рассказала, что общается с внуком, но не общается с отцом мальчика. «Зачем нам с ним видеться или с ним разговаривать?», — говорит она.

Друзья Эдо и Беатрис рассказали газете The Mail on Sunday, что между ними возникла «заметная дистанция» после того, как скандал с Эпштейном разрушил семью Йоркских, и что «отношения между ними уже давно не самые лучшие», но что «Беатрис полна решимости продолжать бороться и проложить путь через этот кризис».

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Сама пара ничего публично не комментирует и придерживается режима тишины. Ранее, мы подробнее рассказывали, как брак с принцессой Беатрис помог ее мужу Эдоардо сделать успешный бизнес.