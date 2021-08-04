"Нет никого, похожего на нее": Сара Йоркская вспомнила, как дружила с принцессой Дианой

На этой неделе в продажу поступит эксклюзивный выпуск журнала Hello!, а в нем публика увидит фотосессию Сары Йоркской. В интервью глянцу герцогиня поделилась некоторыми личными воспоминаниями.

Обложку номера мы вам уже показывали. Съемка была приурочена к выходу дебютной книги Сары Фергюсон Her Heart for a Compass ("Ее сердце для компаса").

На сайте Hello! Появились и отрывки из интервью. В нем герцогиня Йоркская немного рассказала о своих отношениях с принцессой Дианой.

Сара Йоркская / Associated Press

"Я думаю о ней большинство дней в году, потому что она единственный человек, который меня знал в то время, в восьмидесятые, когда мы носили эту очень странную одежду. Она появилась в семье раньше меня, и нам было так весело вместе. Она была такой ангельской, красивой, высокой, потрясающей женщиной, и она никогда не понимала, сколько людей любит ее. Она была такой забавной. Нет никого, похожего на нее. Я всегда буду помнить ее звонкий смех и ее непослушание со своими шутками. За ужином она говорила что-то себе под нос, а я начинала смеяться, она могла контролировать себя, а со стороны это выглядело так, как будто бы я всегда была непослушной", - вспоминает Сара.

Сара Йоркская и принцесса Диана / Associated Press

Герцогиня Йоркская называет этап, когда их с Дианой пытались поссорить, сложным, но уверяет, что до сих пор обожает принцессу Уэльскую.

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"Я люблю ее. Поэтому я всегда говорю, что не имеет значения, что кто-то думает, если ты их любишь, ты любишь их. Так что мое сердце всегда с ней. Я думаю, она бы очень гордилась своими сыновьями, их женами и внуками".

Напомним, в интервью Сара также рассказала о том, что уже 24 года посещает психотерапевта и только сейчас может сказать, что становится на путь выздоровления.

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