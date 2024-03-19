Нет повода для беспокойства: Букингемский дворец показал новые фото короля Чарльза

Членам британской королевской семьи нынче живется не спокойно. То теории заговора в отношении принцессы Уэльской бесконечно обсуждают в соцсетях, то хоронят раньше времени короля Чарльза III.

Вчера посольство Великобритании в Украине выпустило официальное заявление в ответ на многочисленные сообщения в соцсетях о якобы смерти монарха.

"Новость про смерть короля Чарльза является фейком", - написали они в X.

We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake. pic.twitter.com/Ilg2GZn0mo — UK in Ukraine (@UKinUkraine) March 18, 2024

На следующий день Букингемский дворец решил показать и самого короля, чтобы окончательно расставить все на свои места. Монарха заметили выходящим из Виндзорского замка. Он сел в автомобиль и отправился в свой дом Кларенс-хаус в Лондоне сегодня утром.

Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

Чарльз уже несколько месяцев проходит лечение от рака, форма которого для публики остается неизвестной. Конечно, о его здоровье беспокоятся, но это не повод распространять такие слухи.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Также папарацци запечатлели на видео Кейт и Уильяма Уэльских. Они прогуливались от фермерского магазина в Виндзоре до своего дома. Ранее сообщалось, что из соображений безопасности видео не будут публиковать, но после издание TMZ поделилось им.

Видимо, теории заговора о том, куда пропала принцесса Уэльская набрали таких оборотов, что дворцу пришлось предпринимать какие-то меры и показать, что все с Кейт в порядке.

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