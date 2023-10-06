Нет причин для беспокойства: принцесса Кейт объяснила, что у нее с рукой

Ее Высочество сыграла в регби с членами сборной Англии, выигравшей чемпионат мира по регби на колясках. Кэтрин является покровительница Футбольной лиги регби.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

У принцессы Уэльской была повязка на руке и перед началом игры она объяснила, что получила травму, когда прыгала со своими тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи на батуте в их дома в Виндзоре.

"Я беспокоюсь о своем пальце, но готова попробовать", - пошутила Кейт.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Многие королевские поклонники были обеспокоены тем, что у Кейт с рукой. Теперь ясно, что принцесса носила повязку, так как получила накануне травму.

Отметим, Кейт много раз публично говорила о том, что любит проводить время со своими детьми на свежем воздухе. Но пальцы повреждает она не только на батуте, чаще мы видим ее с пластырями из-за того, что Кейт орудует острыми ножами, когда готовит еду.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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