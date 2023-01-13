Нет шансов на примирение: принц Гарри рассказал еще одну историю конфликта между Кейт и Меган

Принц Гарри сделал все возможное для того, чтобы окончательно и бесповоротно поставить точку в отношениях между Кейт и Меган.

В своих мемуарах "Запасной" герцог Сассекский рассказал еще одну увлекательную историю о ссоре между Кэтрин, принцессой Уэльской и Меган, герцогиней Сассекской.

Перед тем, как принц Гарри и Меган поженились весной 2018 года, Гарри пишет, что они с Мег пригласили принца Уильяма и Кейт на ужин. Видимо тот самый ужин, когда Меган встречала гостей босиком и в рваных джинсах и была удивлена тем, какая Кейт серьезная и не дружелюбная.

На эту встречу Уильям приехал не совсем здоровым и Меган предложила ему гомеопатические лекарства, которые включали масло орегано и куркуму.

Принц Гарри, Меган Маркл и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Принц пишет в книге, что это предложение Меган быстро привело к напряженному моменту за обеденным столом, подробно описывая ситуацию: "Он (Уильям) казался очарованным, тронутым, хотя Кейт объявила за столом, что он никогда не будет принимать такие нетрадиционные лекарства", - пересказывает часть из книги Гарри издание Daily Mail.

Далее принц Гарри объясняет, что Кейт была очень зла, ведь ей приходилось конкурировать с Меган. По словам принца Гарри, во время форума Королевского фонда в 2018 году было несколько неловких моментов.

Это должна была быть первая и единственная королевская помолвка между герцогами и герцогинями Кембриджскими и Сассекскими, и в то же время она была объявлена ​​ежегодной. Однако Гарри объясняет, что после мероприятия возникли "споры" по поводу того, что Меган поддержала #MeToo, а Кейт — нет.

Принц Уильям, принцесса Кейт и принц Гарри / Фото: Associated Press

Он уточняет: "Это было не по-настоящему. Но я думаю, что это заставило Кейт нервничать, дав ей и всем остальным понять, что теперь ее будут сравнивать с Мэг и заставят конкурировать с ней".

Также Гарри рассказал, что в Кенсингтонский дворец различные Модные дома присылали много подарков для Кейт и Меган. Обычной практикой было отправлять их обратно. Но Меган решила принимать подарки.

"Меган знала, что Кейт не одобряет то, что она хранит подарки, сделанные Домами моды, поскольку это не королевский путь. Но она все равно сделала это, потому что таков был ее путь", - пишет Гарри.

Принц добавляет, что Меган брала бесплатные подарки, но также раздавала их своим сотрудникам. "Она делилась всем полученным даром, одеждой, духами и косметикой, со всеми женщинами в офисе".

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

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