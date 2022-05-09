Netflix отменил проект Меган Маркл: герцогиня сделала ответный шаг

Меган Маркл удалила с официального сайта Archewell все упоминания об анимационном мультфильме "Жемчужина", который должен был выйти в рамках их контракта с Netflix.

После выхода из королевской семьи в 2020 году Меган и ее супруг принц Гарри основали Archewell Productions, чтобы создавать сериалы, документальные фильмы, полнометражные и детские программы, и ожидалось, что мультфильм "Жемчужина" станет первым мультсериалом, созданным продюсерской компанией. Герцогиня Меган стала исполнительным продюсером мультсериала, а продюсером должен был стать Дэвид Ферниш. Однако Netflix отменил съемки из-за волны сокращений, вызванных падением числа подписчиков стримингового сервиса.

Меган и Гарри на "Играх" в 2022 году / Associated Press

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Герцогиня Сассекская решила удалить и с их официального сайта Archewell какие-либо упоминания об этом мультфильме. Напомним, Netflix сделал несколько сокращений в конце апреля и начале мая, включая отказ от двух других детских шоу и увольнение персонала.

Несмотря на отказ от Pearl (оригинальное название мультфильма) инсайдеры заявили, что Netflix сохраняет оптимизм в отношении сделки с Archewell и планирует несколько проектов, в том числе документальный сериал под названием Heart of Invictus, который снимали на недавно прошедших в Гааге Invictus Games, основанных принцем Гарри еще в 2014 году, пишет Daily Mail.

Меган и Гарри на "Играх" в Гааге в 2022 году / Associated Press

Тем временем члены британской королевской семьи и, в частности, брат Гарри – принц Уильям, обеспокоен тем, что приезд Сассексов на платиновый юбилей состоится не только для того, чтобы монарх познакомилась со своими правнуками – Арчи и Лилибет, но и для того, чтобы Меган и Гарри было что рассказывать в своих проектах для Netflix.

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