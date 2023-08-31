Это было обидно: как принц Чарльз пошутил над своей женой Дианой после рождения их второго сына

Об этом публично рассказал сам принц Гарри, опубликовав информацию в своих мемуарах "Запасной".

Принц Чарльз тогда жестко пошутил над принцессой Дианой вскоре после рождения их второго сына - принца Гарри в 1884 году. Принц сообщил, что его отец сказал тогда его матери Диане, что его "работа завершена" после того, как она родила двух сыновей.

Принц Гарри в детстве / Фото: Getty Images

Чарльз, который тогда был принцем Уэльским, пошутил в адрес Дианы: "Чудесно! Теперь ты подарила мне наследника и запасного. Моя работа завершена". Видимо, принцу Гарри до сих пор эта шутка кажется не смешной.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день выписки из роддома с сыном принцем Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, после выхода книги принца Гарри его отношения с отцом Чарльзом стали еще хуже, чем прежде. Недавно мы рассказывали о том, что Меган и Гарри снова отказали королю Чарльзу и не приехали на каникулы в Балморал.

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