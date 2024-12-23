Неудачно упала с лестницы: британская королевская особа сломала два запястья

79-летняя принцесса Майкл Кентская неудачно упала в Кенсингтонском дворце и сломала оба запястья.

Сообщается, что инцидент произошел в доме, где живет принцесса и ее муж принц Майкл Кентский. Женщина неудачно упала с лестницы Кенсингтонского дворца.

Новость была опубликована в Daily Mail 19 декабря, и издание сообщило, что в тот день она посетила предрождественский обед короля Чарльза в Букингемском дворце с обоими запястьями в шинах.

"Многие вещи, которые вы делаете, например, чистка зубов, невозможны", — сказала принцесса Майкл Кентская. "Я могу печатать одним пальцем на мобильном телефоне, но не могу пользоваться ноутбуком. Мне сказали, что после такого несчастного случая, если вы сделаете хоть одно неверное движение на незаживших костях, вы вернетесь туда, откуда начали", - рассказала принцесса о своем положении.

Принцесса Майкл Кентская / Фото: Associated Press

Известно, что в момент инцидента руки королевской особы были заняты пальто, и она сломала несколько мелких костей, когда вытянула руки, чтобы смягчить падение.

Напомним, год назад принцесса Майкл Кентская перенесла операцию на сердце. На публике она появляется крайне редко.

Напомним, королева Камилла недавно перенесла пневмонию, но о своем диагнозе публике рассказала не сразу.

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