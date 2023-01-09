Неужели от бывшей: кулон принца Гарри, который порвал его брат, мог быть подарен ему Челси Дэйви

В своих мемуарах под названием "Запасной", которые уже успели получить звание скандальных, принц Гарри упомянул, что подрался со старшим братом - принцем Уильямом. Со слов Гарри, брат пришел в его дом и напал на него. Инцидент случился из-за Меган Маркл в 2019 году, приблизительно после свадьбы пары.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Уильям хотел поговорить о нарастающей катастрофе, которая творилась в семье, но, когда старший брат прибыл в Ноттингемский коттедж, где тогда жил Гарри, он, по словам Гарри, был уже "на взводе".

Уильям пожаловался брату на Меган, назвал ее "грубой" и "проблемной", но Гарри лишь сказал, что тот только повторяет сплетни из прессы. Но Уил, по словам герцога Сассекского, не стал его слушать и начал кричать. В результате драки старший брат сорвал с младшего ожерелье. Согласно изданию Daily Mail, аксессуар был подарком от бывшей девушки принца - Челси Дэви, с которой он встречался с конца 2004 по июль 2010 года.

Челси Дэйви / Фото: Associated Press

Украшение выглядело как серебристый кулон с буквой "С" на черном шнурке. Возможно, буква обозначает имя девушки, которое на английском пишется как Chelsy Davy. Считается, что украшение она подарила ему в первые дни их романа.

Челси Дэйви / Фото: Associated Press

Гарри носил кулон на протяжении всех их отношений и был замечен в нем и после расставания, которое произошло, потому что Челси не хотела становиться принцессой и потому что ей была нужна карьера и личная жизнь.

Челси Дэйви / Фото: Associated Press

Кулон принц продолжал носить даже после начала отношений с Меган и их женитьбы, ведь его не раз замечали с черным шнурком на шее, когда ворот его рубашки отгибался.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

После рождения сына герцог Сассекский добавил на кожаный шнурок еще одну металлическую подвеску с буквой "А", вероятно, означающей имя его сына Арчи.

Меган и Гарри в Дюссельдорфе / Фото: Associated Press

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