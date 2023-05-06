Неужели снова беременна: жена Бориса Джонсона заинтриговала образом на коронации Чарльза III

Супруги прибыли на коронация держась за руки.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Кэрри прибыли на коронацию Чарльза III и королевы-консорта Камиллы в Вестминстерское аббатство.

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / Фото: Associated Press

Согласно британского этикета, супруга политика одела головной убор - на ней была синяя шляпа с широкими полями.

Также 35-летняя Кэрри надела темно-синее пальто и платье в горох, которые дополнила туфлями на каблуках и клатчем. Борис Джонсон надел фрак-тройку.

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / Фото: Getty Images

Однако очень заинтриговал фасон наряда миссис Джонсон, ведь платье было слишком широким, что заставляет задуматся, что она снова беременна.

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / Фото: Getty Images

Напомним, что пара уже воспитывает двух детей общих - сына и дочь.

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