Неверотяно похожа: в Музее мадам Тюссо представили новую фигуру принцессы Кейт

Принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

Фигура принцессы Уэльской была одета в копию мерцающего розового платья Кейт от Jenny Packham, в котором она дебютировала в 2023 год на приеме для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в Лондоне, дополнив его туфлями Gianvito Rossi, тиарой «Узелки любви» и серьгами-люстрами Greville Chandelier.

Статуя Кейт также была украшена синей лентой Королевского Викторианского ордена и Орденом королевской семьи Елизаветы II.

Принцесса Уельская на дипломатическом приеме / © Associated Press

Его поместили в «тронном зале» рядом со статуями принца Уильяма, короля Чарльза и королевы Камиллы.

Реклама

«Мы рады, что новая фигура горячо любимой Кэтрин, принцессы Уэльской, официально появилась в The Royal Palace Experience, в нашем музее в самом сердце Лондона, что является продолжением нашей многовековой работы с королевской семьей. Кейт, величественно созданная нашей талантливой студийной командой, была вылеплена так, чтобы гарантировать ее сходство с будущей королевой, наряду с ее мужем», — говорит Стив Блэкберн, старший генеральный менеджер Музея мадам Тюссо в Лондоне, пишет Hello!.

В Instagram музей показал детальное видео на котором видно, что копия принцессы Кейт имеет удивительное сходство с оригиналом. Королевские поклонники также выразили восторг, отметив, что фигура принцессы получилась очень удачной.