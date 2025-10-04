Невероятная красавица: принцесса Катарина-Амалия надела изумрудное платье с обнаженными плечами

Принцесса Бельгии Елизавета, великая герцогиня Люксембурга Стефания, великий герцог Люксембурга Гийом, принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

3 октября в Люксембурге состоялась торжественная церемония передачи престола. Великий герцог Анри отрекся от престола в пользу своего старшего сына Гийома. Таким образом Гийом стал новым великим герцогом Люксембурга, а его жена Стефания стала новой великой герцогиней. Среди гостей мероприятия было много высокопоставленных личностей, в частности представители королевских монарших семей.

Среди гостей была замечена 21-летняя принцесса Нидерландов Катарина-Амалия, которая прибыла на мероприятие со своими родителями — королем Виллемом-Александром и королевой Максимой. Вначале наследница появилась на официальной части торжества в обтягивающем платье винного цвета от Alex Perry и кейп-накидке от Valentino. Именно в этому луке она продемонстрировала роскошный реверанс.

Затем состоялся торжественный банкет, на котором гости появились в вечерних образах. Принцесса Катарина-Амалия была настолько красивой, что затмила даже новоиспеченную великую герцогиню.

Девушка надела изумрудное пышное бальное платье от бренда Monique Lhuillier, которое было полностью расшито пайетками и бисером. Утонченности наряду придавали открытые плечи — это выглядело романтично и гламурно.

Также образ принцессы дополнили драгоценности: бриллиантовая тиара королевы Эммы, серьги с бриллиантами и изумрудами королевы Максимы, брошь с изумрудом-кабошоном королевы Вильгельмины.

