Невероятно дорого и роскошно: вспоминаем свадьбу Мари Шанталь и греческого кронпринца Павлоса

Пара в счастливом браке уже 28 лет и воспитывают пятерых детей. По случаю их годовщины свадьбы, предлагаем посмотреть на красивые архивные фото торжества и узнать несколько фактов об их грандиозном празднике.
1 июля 1995 года дочь британского миллиардера Мари Шанталь Миллер вышла замужем за кронпринца Греции Павлоса, с которым она встречалась 3 года до их свадьбы. Торжественная часть церемонии прошла в Софийском соборе в Лондоне и некоторым слухам праздник обошелся отцу невесты в 8 миллионов долларов, что сделало его одним из самых дорогих и роскошных королевских свадеб в истории.
Присутствовали на свадьбе 1400 гостей. Также свадьба пары славится тем, что собрала на своем торжестве самое большое количество королевских особ в Лондоне со времен свадьбы Елизавета II и принц Филипп в 1947 году.
Церемония была православной и проводилась на греческом языке. Софийский собор был украшен 30 тысячами живых цветов.
Конечно же, главное внимание было приковано к свадебному образу невесты. На Мари Шанталь было эксклюзивное платье цвета слоновой кости, расшитое жемчугом на лифе и подоле. Платье создано брендом Valentino, а его стоимость составляла 225 тысяч долларов.
Известно, что работали над платьем 25 швей, а на его создание ушло четыре месяца и 12 различных видов кружева. Также у невесты была роскошная кружевная фата и бриллиантовая тиара, которую на свадьбу Мари Шанталь одолжила мать Павлоса.
Жених был в сером костюме-тройке от Brioni.
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