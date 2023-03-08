Невероятно красивая: Елена Зеленская в элегантном костюме с жемчужными пуговицами встретилась с президентом ОАЭ

Елена Зеленская с рабочим визитом посетила Объединенные Арабские Эмираты. В рамках своего визита она встретилась с президентом страны Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Первая леди поблагодарила его за поддержку украинцев.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"ОАЭ поддержали проукраинские резолюции ООН, в том числе и направленную на продвижение украинской формулы мира – плана из 10 пунктов, предложенного Президентом Украины Владимиром Зеленским", — написала Елена в Instagram.

Она также представила проект своего Фонда по построению безопасных помещений для детских домов семейного типа, ведь многие семьи потеряли жилье из-за войны. ОАЭ сообщили, что присоединятся к этой инициативе.

На встрече Зеленская предстала в элегантном молочном ансамбле, состоявшем из приталенного жакета с интересным вырезом и жемчужными пуговицами, топа и асимметричной юбки миди, часть которой имела плиссировку.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила кожаными коричневыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она сделала красивую укладку с локонами и нежный макияж. В ушах у нее были золотые серьги-пусеты.

Зеленская выглядела невероятно, ей очень идет такой образ.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Кстати, в этом луке первая леди встретилась также с неформальным объединением украинских женщин в ОАЭ – Украинской женской инициативой.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на международной конференции "Объединенные ради справедливости" во Львове появилась в черном деловом костюме и лавандовой рубашке.

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