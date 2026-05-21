Невероятно красивые: королевская семья Нидерландов снялась в семейной фотосессии
Королевская семья позировала фотографам во время своей ежегодной фотосессии. В этом году ее провели саду Клингендаел, что в Гааге.
Традиционно большая семья надела изысканные луки в стиле кэжуал. В фотосессии приняли участие король Виллем-Александр, его жена королева Максима и три их дочери — принцесса Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана.
Семья ежегодно проводит такие фотосессии, но в этом году к ним не присоединился их пес Мамбо, который часто раньше становился звездой фотографий, из-за своего игривого характера.
Девочки королевской пары заметно повзрослели и стали невероятными красавицами и унаследовали от своей мамы чувство стиля и хороший вкус.
Хотя все они оделись в разных стилях и цветах, все равно на фотографиях выглядели гармонично.