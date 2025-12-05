- Дата публикации
Невероятно стильная женщина: королева Иордании Рания продемонстрировала новый образ
Королева Иордании Рания посетила благотворительное учреждение в Аммане, где опраздновала рождественские праздники с детьми. Однако Ее Величество вновь привлекла внимание не только своей благотворительной деятельностью, а и образом.
У королевы замечательные стилисты и чувство стиля и Рания всегда демонстрирует очень продуманные образы, которые на первый взгляд кажутся простыми, но на самом деле всегда состоят из люксовых брендов. Поэтому арабская королева — одна из самых известных последовательниц стиля «тихой роскоши».
На этот раз Рания выбрала сочетание черного и коричневого. Она надела водолазку в горошек от легендарного бренда Rabanne, а также платье-жилетку от Sacai, которое носила с поясом на талии.
Также на королеве в тот день были черные сапоги на каблуках от Jacquemus с оригинальным полукруглым мысом. Она также сделала роскошную трендовую прическу с крупными локонами, красивый лаконичный макияж, надела украшения, а ее маниюр просто покорил всех, кто любит яркие дизайны ногтей — королева Иордании накрасила их холодным оттенком голубого.
Во время мероприятия Рания наблюдала за тем, как дети создавали елочные украшения и общалась с ними и монахинями у елки, пока Санта-Клаус раздавал детям подарки.