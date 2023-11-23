Невероятно стройная: первая леди Южной Кореи во время вручения награды K-Pop-группе в Лондоне

Супруга президента надела простой деловой наряд яркого оттенка.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и его супруга - первая леди Ким Кеон Хи - присоединились к королю Чарльзу во время важного мероприятия - вручения участницам популярной K-Pop группы Blackpink Ордена Британской империи в Букингемском дворце в Лондоне.
На это мероприятие первая леди надела насыщенно-синий приталенный классический жакет с крупными красивыми пуговицами, который носила в сочетании с зауженными черными брюками.
Также в этот наряд она добавила черную классическую рубашку на пуговицах и туфли-лодочки на высоких каблуках.
Награды получили четыре участницы коллектива Blackpink: Розанна Пак, Дженни Ким, Джису Ким и Лалиса Манобан. Девушки пришли на награждение в элегантных нарядах.
Девушки из Blackpink были награждены орденами, поскольку выступили в качестве послов на саммите СОР по изменению климата и пропагандировали цели ООН в области устойчивого развития, помогая рассказывать об экологических проблемах.
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