Невероятно стройная: первая леди Южной Кореи во время вручения награды K-Pop-группе в Лондоне

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и его супруга - первая леди Ким Кеон Хи - присоединились к королю Чарльзу во время важного мероприятия - вручения участницам популярной K-Pop группы Blackpink Ордена Британской империи в Букингемском дворце в Лондоне.

Король вручает награду Blackpink / Фото: Associated Press

На это мероприятие первая леди надела насыщенно-синий приталенный классический жакет с крупными красивыми пуговицами, который носила в сочетании с зауженными черными брюками.

Также в этот наряд она добавила черную классическую рубашку на пуговицах и туфли-лодочки на высоких каблуках.

Юн Сук Йоль, Ким Кеон Хи, король Чарльз и Blackpink / Фото: Associated Press

Награды получили четыре участницы коллектива Blackpink: Розанна Пак, Дженни Ким, Джису Ким и Лалиса Манобан. Девушки пришли на награждение в элегантных нарядах.

Blackpink / Фото: Associated Press

Девушки из Blackpink были награждены орденами, поскольку выступили в качестве послов на саммите СОР по изменению климата и пропагандировали цели ООН в области устойчивого развития, помогая рассказывать об экологических проблемах.

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