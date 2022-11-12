Невеста в красивом белом платье: появились первые фото со свадьбы дочери Дональда Трампа

Тиффани Трамп выходит замуж за миллиардер из Нигерии.
Сегодня, 12 ноября, младшая дочь Дональда Трампа – 29-летняя Тиффани Трамп выходит замуж за 25-летнего ливанского миллиардера Майкла Булоса. Свадьбу устроили в роскошной резиденции Трампа – Мар-а-Лаго во Флориде.
Daily Mail пишет, что на свадьбу пригласили более 250 гостей.
Одна из гостей церемонии опубликовала в Instagram Stories первые фотографии с молодоженами.
Тиффани выбрала для важного события белое платье-бюстье, расшитое сверху жемчугом, длины миди с вышитыми камнями цветочной аппликации на талии. К наряду она подобрала белые босоножки с бантами и на стойких каблуках.
Аутфит Трамп дополнила укладкой с локонами, макияжем с акцентом на глазах и элегантными серьгами.
Жених был одет в голубой костюм, белую рубашку и галстук бледно-розового цвета.
Напомним, Тиффани Трамп и Майкл Булос познакомились на отдыхе на греческом острове Миконос 2018 года.
Впервые вместе они вышли в свет в августе 2018, посетив шоу китайского бренда Taoray Wang.
Предложение руки и сердца Майкл сделал Тиффани в январе прошлого года.
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