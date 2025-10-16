- Дата публикации
Невеста в красивом платье и с бриллиантом на пальце: стало известно о еще одной королевской свадьбе
Наследный принц Албании объявил помолвке через 18 месяцев после развода с первой женой.
Развод наследного принца Леки с его первой женой, наследной принцессой Элией, был завершен в 2024 году. И теперь Лека объявил о том, что собирается жениться снова.
43-летний наследный принц Лека объявил на своей официальной странице в Instagram о своей помолвке с Блертой Челибаши.
Пара объявила о своих отношениях публично в сентябре 2024 года, а об их помолвке было объявлено через 18 месяцев после завершения развода Леки с его первой женой, кронпринцессой Элией.
«Королевская семья с радостью сообщает о помолвке Его Высочества, наследного принца Албании Леки II и мисс Блерта Челибаши.
Помолвка была торжественно отмечена 11 октября 2025 года в Ксамиле, на юге Албании, в присутствии семьи и близких друзей.
Королевская семья разделяет свою радость с албанским народом и выражает искреннюю благодарность всем, кто выразил свои наилучшие пожелания в этот радостный день», — говорится в подписи к фотографиям.
Будущая невеста также опубликовала на своей странице в Instagram три фотографии, включая фотографию крупным планом ее сверкающего помолвочного кольца и написала:
«В воздухе витала любовь, а в моем сердце — мир 💚».
Одета будущая принцесса на снимках в лаконичное платье с небольшим шлейфом и длинными рукавами. А ее возлюбленный-принц в классическом костюме.
