Невеста в белом платье и голубых туфлях, а жених - во фраке: в Честере состоялась свадьба лучшего друга принца Гарри

7 июня в Честерском соборе состоялась свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского, и Оливии Хенсон. Ключевую роль на церемонии сыграл принц Уильям, а не принц Гарри.

33-летний герцог Вестминстерский был признан самым богатым жителем Великобритании в возрасте до 40 лет женился на 31-летней аристократке Оливии Хенсон, которая училась в колледже Мальборо, как и принцесса Уэльская.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Невеста выглядела потрясающе в элегантном свадебном платье с кружевной вышивкой в цветочных мотивах на декольте и рукавах, созданном Эммой Викторией Пейн и длинной фате. Оливия носила миртовую тиару Фаберже - семейную реликвию с 1906 года, а ее букет был составлен из цветов, собранных в садах семейного дома герцога, Итон-Холле. Погода выдалась ветреной в этот день, поэтому фата невесты буквально развевалась. В ушах у Оливии были жемчужные серьги-висюльки, волосы она собрала в прическу и сделала макияж. Особенно выделялись туфли невесты, они были голубого цвета и на устойчивых каблуках.

Жених надел черный фрак, черный жилет, серые брюки в тонкую полоску, бело-голубую рубашку и розовый галстук с принтом.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Известно, что принц Уильям прибыл незадолго до 11 утра, поскольку ему предстояло сыграть важную роль швейцара. Изначально предполагалось, что эта роль достанется принцу Гарри, но узнав, что Уильяма тоже пригласили, Гарри отказался присутствовать на свадьбе. Многие королевские обозреватели сочли это странным, так как принц Гарри являлся лучшим другом жениха.

Принц Уильям на свадьбе Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Также на свадьбе присутствовала принцесса Йоркская Евгения. Она была в оливковом платье JOSEPH.

Принцесса Евгения на свадьбе Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин тоже была в списке приглашенных гостей, но, к сожалению, из-за состояния здоровья не смогла сопровождать своего мужа Уильяма на торжестве.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

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