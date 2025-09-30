ТСН в социальных сетях

Невестка королевы Елизаветы II срочно продала свой таунхаус, но он ей даже не принадлежал

65-летняя Сара Йоркская, имя которой уже несколько дней активно обсуждается в британской прессе, продает таунхаус, который купила на деньги покойной королевы Елизаветы II.

Сара Йоркская

Сара Йоркская / © Associated Press

Сара решила продать свой таунхаус в Белгравии за 4,2 млн фунтов стерлингов (более 5,5 миллионов долларов), который приобрела три года назад, и сдавала в аренду частному арендатору примерно за 4000 фунтов стерлингов (5300 долларов) в неделю.

Сара Йоркская / © Associated Press

Сара Йоркская / © Associated Press

Она приобрела дом в 2022 году под своим именем, но в документах по земельному кадастру указала своих дочерей — принцессу Беатрис и принцессу Евгению. Недвижимость была куплена на средства, которые ее две дочери унаследовали от покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Новые документы свидетельствуют о том, что этим летом недвижимость была продана, пишет express.co.uk.

Представитель Сары — Джеймс Хендерсон — заявил, что Сара «не собиралась продавать дом», но «арендатор попросил ее купить его, и она решила, что сейчас самое подходящее время для продажи». В интервью The Times Джеймс сказал: «Это инвестиционная недвижимость для ее дочерей, поэтому деньги будут реинвестированы соответствующим образом».

Сара Йоркская с дочерьми — Беатрис и Евгенией / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркская с дочерьми — Беатрис и Евгенией / © Сара Фергюсон/Instagram

Напомним, в настоящее время Сара проживает в Royal Lodge в Виндзоре со своим бывшим мужем, принцем Эндрю. Ранее сообщалось, что король Чарльз надеялся выселить своего брата и бывшую невестку из этого 30-комнатного поместья, но у него это пока не получилось.

