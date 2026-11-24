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Невестка королевы Рании - принцесса Раджва - в стильном луке появилась на сольном мероприятии
Жена наследного принца Иордании - Хусейна - принцесса Раджва - посетила сольно мероприятие в Иордании.
Принцесса Раджва отметила важную веху в своей королевской жизни спустя более чем три года после замужества с наследным принцем Иордании Хусейном.
После свадьбы в июне 2023 года публичные обязанности Раджвы в основном состояли из совместных мероприятий с мужем, от которого у нее есть двухлетняя дочь, принцесса Иман.
На днях 32-летняя принцесса посетила Молодежный форум по вопросам здоровья и благополучия на Мертвом море в Иордании, где ознакомилась с инициативами по поддержке психического и физического здоровья молодежи.
Национальная конференция, организованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее партнерами и прошедшая под патронажем принцессы Раджвы, собрала вместе правительственных чиновников, экспертов в области здравоохранения и молодежь для определения приоритетов и решений в сфере здравоохранения.
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Раджва выглядела изысканно в темно-сером жилете и соответствующих широких брюках от Модного дома Alexander McQueen во время своего сольного выхода. Она также носила белую рубашку, белые туфли на каблуках с острым носком и подобрала сумку в тон.
Принцесса уложила волосы в свободные локоны, оставив одну прядь заколкой, чтобы продемонстрировать свои серьги-кольца, украшенные жемчугом.
Тем временем ее свекровь – королева Рания – продемонстрировала эффектный лук в аэропорту, когда вместе с королем Абдаллой II приветствовала президентскую чету Узбекистана в Аммане.