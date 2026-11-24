Королева Рания и принцесса Раджва / © Instagram королевы Рании

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Принцесса Раджва отметила важную веху в своей королевской жизни спустя более чем три года после замужества с наследным принцем Иордании Хусейном.

После свадьбы в июне 2023 года публичные обязанности Раджвы в основном состояли из совместных мероприятий с мужем, от которого у нее есть двухлетняя дочь, принцесса Иман.

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Принцесса Раджва с дочерью Иман и мужем принцес Хусейном / © Instagram кронпринца Хусейна

На днях 32-летняя принцесса посетила Молодежный форум по вопросам здоровья и благополучия на Мертвом море в Иордании, где ознакомилась с инициативами по поддержке психического и физического здоровья молодежи.

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Национальная конференция, организованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее партнерами и прошедшая под патронажем принцессы Раджвы, собрала вместе правительственных чиновников, экспертов в области здравоохранения и молодежь для определения приоритетов и решений в сфере здравоохранения.

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Раджва выглядела изысканно в темно-сером жилете и соответствующих широких брюках от Модного дома Alexander McQueen во время своего сольного выхода. Она также носила белую рубашку, белые туфли на каблуках с острым носком и подобрала сумку в тон.

Принцесса уложила волосы в свободные локоны, оставив одну прядь заколкой, чтобы продемонстрировать свои серьги-кольца, украшенные жемчугом.

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Тем временем ее свекровь – королева Рания – продемонстрировала эффектный лук в аэропорту, когда вместе с королем Абдаллой II приветствовала президентскую чету Узбекистана в Аммане.

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