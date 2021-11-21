Невестка королевы рассказала о том, как себя чувствует Елизавета II

Королева Елизавета II отдыхает в Виндзорском замке и выполняет легкую работу.

Подданные немного обеспокоены состоянием здоровья монарха, но ее родственники уверяют, что все под контролем.

Невестка Елизаветы II – Сара Фергюсон, экс-супруга среднего сына королевы – принца Эндрю, подтвердила, что у Ее Величества "все хорошо" после недавнего растяжения спины, из-за чего королева была вынуждена отменить свое появление на воскресной службе памяти в прошлое воскресенье.

В комментарии французскому журналу Paris Match, Сара поделилась: "У нее все хорошо. Она моя икона. Когда я вижу ее, я щипаю себя, чтобы напомнить себе, как мне повезло. Она необыкновенная женщина", - пишет Hello!

Также Сару спросили, как им с принцем Эндрю удается поддерживать хорошие отношения после развода в 1996 году.

Королева Елизавета II / Associated Press

"Эндрю и мне удалось сохранить нашу дружбу и наш долг. Как я часто говорю, мы отдаем приоритет трем компонентам: общению, компромиссу и состраданию", - сказала Сара.

Ранее на церемонии HELLO! Inspiration Awards в прошлом месяце Сара Йоркская также рассказала, что королева - самый вдохновляющий человек в ее жизни. "На самом деле есть только одна, и это величайшая живая легенда нашего времени, монарх, вы знаете, Ее Величество. Я думаю, что в 95 лет все еще нужно жить. Я просто смотрю с восхищением и просто говорю: "Мне так повезло".

Сара Йоркская / Getty Images

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