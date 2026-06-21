Невестка принцессы Анны объявила о своем новом титуле на Королевских скачках в Аскоте

Принцесса Анна и Харриет Филлипс / © Associated Press

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45-летняя женщина, вышедшая замуж за сына принцессы Анны 6 июня, выглядела потрясающе в светло-голубом платье от Suzannah London.

Питер Филлипс и Харриет Филлипс / © Getty Images

Образ дополнили шляпка и клатч в тон платью, а также кремовые туфли на каблуках. Во вторник также впервые Харриет назвали ее новым замужним титулом — миссис Питер Филлипс.

Питер Филлипс и Харриет Филлипс на скачках в Аскоте / © Getty Images

Харриет уже называют «глотком свежего воздуха» в королевской семье. Она стала ее членом официально совсем недавно, но уже несколько лет, когда состояла в отношениях с Питером, демонстрировала элегантность и уверенность в себе. Ее даже начали сравнивать с принцессой Уэльской Кейт.

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Принцесса Анна и Харриет Филлипс / © Associated Press

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