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Невестка принцессы Анны очаровала образом на церемонии открытия рождественской елки
Питер Филлипс с супругой Харриет присутствовали на церемонии открытия рождественской елки 2026 года в отеле Claridge’s в Лондоне.
Пара выглядела как счастливые молодожены. Харриет оказалась в центре внимания в роскошном бархатном пальто лесного зеленого цвета от Wiggy Kit из стеганого бархата с вертикальными строчками, высоким отложным воротником, рукавами длиной три четверти и поясом в тон на талии, которое она дополнила черными туфлями на каблуках Emmy London и эффектной сумкой с леопардовым принтом от Anya Hindmarch.
Светлые волосы Харриет были распущены и уложены мягкими прямыми прядями, в ушах — небольшие серьги-подвески с рубеллитами рушевидной формы и бриллиантами от Kiki McDonough.
Ее муж Питер также выглядел элегантно в строгом темно-синем костюме и праздничном красном галстуке в сочетании с белой рубашкой.
На мероприятии также присутствовала сестра королевы Камиллы - Аннабель Эллиот, чей сын, сэр Бен Эллиот, основал фонд Quintessentially, который и организовал это событие.
Их присутствие на рождественском концерте стало еще одной важной вехой для молодоженов, которые поженились в июне этого года на церемонии в Глостершире, на которой присутствовали король Чарльз и королева Камилла, а также другие высокопоставленные члены королевской семьи. После свадьбы Харриет без труда влилась в королевскую жизнь, сопровождая мужа на важных мероприятиях.