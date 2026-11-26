Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

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Пара выглядела как счастливые молодожены. Харриет оказалась в центре внимания в роскошном бархатном пальто лесного зеленого цвета от Wiggy Kit из стеганого бархата с вертикальными строчками, высоким отложным воротником, рукавами длиной три четверти и поясом в тон на талии, которое она дополнила черными туфлями на каблуках Emmy London и эффектной сумкой с леопардовым принтом от Anya Hindmarch.

Светлые волосы Харриет были распущены и уложены мягкими прямыми прядями, в ушах — небольшие серьги-подвески с рубеллитами рушевидной формы и бриллиантами от Kiki McDonough.

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Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

Ее муж Питер также выглядел элегантно в строгом темно-синем костюме и праздничном красном галстуке в сочетании с белой рубашкой.

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На мероприятии также присутствовала сестра королевы Камиллы - Аннабель Эллиот, чей сын, сэр Бен Эллиот, основал фонд Quintessentially, который и организовал это событие.

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

Их присутствие на рождественском концерте стало еще одной важной вехой для молодоженов, которые поженились в июне этого года на церемонии в Глостершире, на которой присутствовали король Чарльз и королева Камилла, а также другие высокопоставленные члены королевской семьи. После свадьбы Харриет без труда влилась в королевскую жизнь, сопровождая мужа на важных мероприятиях.

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