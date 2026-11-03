Невестка принцессы Анны поделилась болезненным опытом воспитания дочери в одиночку

Харриет Филлипс / © Getty Images

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У Харриет очень тесная связь со своей единственной дочерью, у которой после замужества матери с Питером Филлипсом появились две новые сводные сестры.

В эксклюзивном интервью журналу Hello! Харриет с гордостью рассказала, как ее ребенок адаптировался к новой жизни.

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Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

На вопрос о том, как Джорджина все это восприняла, Харриет ответила: «Она очень спокойная и эмоционально очень зрелая. Она ко всему относится спокойно».

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Затем бывшая медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказала о том, как воспитывала дочь одна.

«Хотя временами это был болезненный опыт, меня поддерживали люди, которые нас любили», — поделилась она. «В любой ситуации в жизни, когда вы испытываете давление или сталкиваетесь с трудностями, всегда есть что-то хорошее. Не бойтесь, не сдавайтесь».

Питер и Харриет Филлипс и их трое дочерей / © Getty Images

Она также отметила, что вера придала ей сил в тот период. «У каждого в жизни бывают трудности, которые проявляются по-разному», — сказала она. «Возможно, это и стало для меня испытанием — опыт воспитания ребенка в одиночку. Я смогла увидеть, к чему это привело. Терпение вознаграждается, и встреча с Питером стала частью этого пути. Я безмерно горжусь своей дочерью и тем, какая она есть. Мы очень близки», — рассказала миссис Филлипс в интервью.

Благодаря браку Харриет с Питером, у Джорджины теперь есть две сводные сестры — 15-летняя Саванна и 14-летняя Айла. Это двое детей Питера от его первого брака с Отем Келли.

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Джорджина Сперлинг и ее сестры Саванна и Айла Филлипс / © Getty Images

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