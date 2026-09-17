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Невестка принцессы Анны в ярком платье появилась с мужем на выставке в Лондоне
Сын принцессы Анны вышел в свет со своей красавицей-женой, присоединившейся к британской королевской семье в июне 2026 года.
Питер Филлипс и его жена Харриет Филлипс посетили церемонию открытия и приеме по случаю знаковой выставки «Возрождение ремесла: отражение разума» в Сомерсет-хаусе, в Лондоне.
Медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании Харриет выглядела потрясающе в смелом красном платье миди с высоким воротником от Beulah London, любимого бренда принцессы Уэльской Кэтрин. Ее платье было украшено рядом жемчужных пуговиц и подчеркивало талию красным поясом в тон. Харриет дополнила образ коричневыми замшевыми туфлями на каблуках, изящными серьгами и черным клатчем.
Харриет уложила свои светлые волосы в свободные волны и сделала свежий, естественный и сияющий макияж.
Ее муж Питер Филлипс выглядел элегантно в черном смокинге и галстуке-бабочке, когда королевская пара наслаждалась романтическим свиданием в центре Лондона.