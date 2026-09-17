ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

Невестка принцессы Анны в ярком платье появилась с мужем на выставке в Лондоне

Сын принцессы Анны вышел в свет со своей красавицей-женой, присоединившейся к британской королевской семье в июне 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Питер и Харриет Филлипс

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Питер Филлипс и его жена Харриет Филлипс посетили церемонию открытия и приеме по случаю знаковой выставки «Возрождение ремесла: отражение разума» в Сомерсет-хаусе, в Лондоне.

Медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании Харриет выглядела потрясающе в смелом красном платье миди с высоким воротником от Beulah London, любимого бренда принцессы Уэльской Кэтрин. Ее платье было украшено рядом жемчужных пуговиц и подчеркивало талию красным поясом в тон. Харриет дополнила образ коричневыми замшевыми туфлями на каблуках, изящными серьгами и черным клатчем.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Харриет уложила свои светлые волосы в свободные волны и сделала свежий, естественный и сияющий макияж.

Ее муж Питер Филлипс выглядел элегантно в черном смокинге и галстуке-бабочке, когда королевская пара наслаждалась романтическим свиданием в центре Лондона.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie