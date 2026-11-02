Невестка принцессы Анны впервые после свадьбы рассказала о том, какой была ее первая встреча с Кейт и Уильямом

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

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Бывшая медсестра Национальной службы здравоохранения вышла замуж за Питера Филлипса — единственного сына принцессы Анны — в июне этого года. И теперь дала эксклюзивное интервью журналу Hello!, в котором рассказала о своем опыте общения с семьей за закрытыми дверями, включая первую встречу с принцессой Уэльской Кейт.

Питер и Харриет объявили о своей помолвке 1 августа 2025 года после года знакомства. Они поженились 6 июня 2026 года в церкви Всех Святых в Кембле в присутствии короля Чарльза и королевы Камиллы, принцессы Анны, принца и принцессы Уэльских, а также новой невестки Харриет, Зары Тиндалл, и ее мужа Майка.

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На мероприятии присутствовали и собственные дети пары. У Харриет есть дочь – 14-летняя Джорджина, а у Питера – две дочери – 14-летняя Айла и 15-летняя Саванна от бывшей жены Отем Келли.

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В интервью Харриет Филлипс, рассказала о первой встрече с принцем и принцессой Уэльскими.

«Мне невероятно понравилось, как меня встретили. Так получилось, что мы отдыхали в одном и том же месте. Было здорово, потому что дети одновременно прыгали в воду. Все было очень непринужденно, но при этом чувствовалось явное уважение», а также рассказала о своих отношениях с принцессой Уэльской, сказав: «Я могу обратиться к Кэтрин за советом и помощью. Она очень открыта, и я всегда чувствовала бы себя комфортно, обращаясь к ней за советом, если бы он мне был нужен».

Отметим, Питер и Харриет живут в частном коттедже в поместье Гаткомб-Парк в Глостершире, которое принадлежит его матери, принцессе Анне. Их ближайшие соседи – его сестра Зара Тиндалл, ее муж Майк и их трое детей, которые живут в том же поместье, на ферме Астон.

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