Невестка принцессы Кейт появилась в светском обществе в серьгах ее любимого бюджетного бренда

Ализе Тевене / © Getty Images

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Невестка принцессы Уэльской Ализе Тевене – жена брата Кейт, Джеймса Миддлтона, присоединится к своим стильным родственникам на королевском балконе. Она приехала на скачки с Кэрол Миддлтон и надела украшение от одного из любимых брендов принцессы Кейт, что может свидетельствовать о прекрасном уважении между ними.

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Ализе выбрала для этого случая очаровательные серьги Sézane Colombe золотисто-кремового цвета, цена которых составляет всего 85 фунтов стерлингов (113 долларов).

Серьги изготовлены из переработанного олова и смолы, они имеют тонкое золотое покрытие, в то время как штифты из хирургической стали остаются без покрытия, чтобы минимизировать риск аллергии. Они также выполнены в виде морских ракушек и украшены подвесками с эффектом жемчуга.

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Принцесса Кейт и Ализе Тевене / © Getty Images

Ализе появилась на скачках в платье-макси белого цвета с оборками, дополнив его шляпой Longchamp, сумкой-тоутом, а на запястье у нее был золотой браслет. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Ализе Тевене / © Getty Images

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