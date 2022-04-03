Невозможно читать без слез: Маша Ефросинина опубликовала записки из дневника девушки, которая прошла блокаду Мариуполя

Ведущая, блогер и посол ООН Маша Ефросинина опубликовала новый пост в Instagram и показала своим подписчикам записки из дневника девушки Кати, которая прошла блокаду Мариуполя.

Эти страницы невозможно читать без слез. В фотографиях, которых Маша собрала в галерею и показала своим 2 миллионам подписчиков, собраны страницы из дневника, в которых девушка Катя рассказывает о том, как на ее глазах умерла ее собственная мать, за три дня до их эвакуации. Там написано о том, как дядя Коля словил голубя, которого им пришлось есть, а потом всех рвало. Как вынося тело матери этой девочки, которое уже начало пахнуть, тот же дядя Коля сам подорвался на растяжке. Она рассказывает в дневниках о том, как сильно плохо пахнут трупы, и как она завязывала маминым шарфом глаза брату, чтобы он не видел всех этих ужасов, когда они эвакуировались.

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Маша Ефросинина остро отреагировала на эту публикацию.

"И пускай вся мерзкая липкая зомбированная слизь, сидящая в моих комментариях, прочтет это!

Это, гады, мой вам ответ на то, почему в нас столько агрессии к вам, и почему мы будем вас ненавидеть всегда! Почему ваши попаянные мозги воняют при жизни затхлее, чем трупы наших матерей! Почему все, что в вас есть - это дерьмо вместо души. Вы знаете, что, осознав это, вы здохнете. Поэтому сидите и изливаете его в виде ваших зю. Но вы - пыль!

И давно помножены на ноль вашим бункерным упырем!

#идитенахренизукраины", - написала Ефросинина.

Ранее, напомним, Маша обратилась к женщинам, которые стали жертвами насилия со стороны российских оккупантов и попросила их заявить об этом в соответствующие органы.

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