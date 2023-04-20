Незамеченное платье: что известно о втором свадебном наряде Грейс Келли, о котором почти не говорят

Художник по костюмам Хелен Роуз разработала для будущей княгини еще один свадебный наряд - более скромный и совсем не белый.

Свадебное платье княгини Монако Грейс Келли - одно из самых известных нарядов всех времен. Оно было тщательно продумано, состояло из множества деталей, однако мало кто знает, что на самом деле свадебных платьем у Грейс было два.

За день до грандиозного венчания, 18 апреля 1956 года, актриса и князь Монако Ренье III провели более скромное торжество - гражданскую церемонию, на которой невеста была одета в ансамбль, состоящий из жакета и пышной юбки. На этом мероприятии пара заключила союз юридически.

Этот наряд также был разработан Хелен Роуз - костюмером киностудии Metro-Goldwyn-Mayer и автором ее основного свадебного платья. Он был в нежно-розовом цвете, полностью изготовлен из тафты и французского алансонского кружева кремового оттенка в виде крупных цветов.

Эскиз платья Грейс Келли для росписи / Фото: Getty Images

Силуэт платья совершенно отличался от того, во что Грейс оделась на следующий день. Это был очень модный и трендовый костюм для 50-х годов, напоминающий культовый стиль New Look, разработанный после войны Кристианом Диором.

Грейс Келли и Ренье III на вечеринке / Фото: Getty Images

У жакета были рукава в три четверти, спереди он застегивался на маленькие пуговицы, воротник с закругленными краями украшал маленький бантик, закругленными были и небольшие манжеты на рукавах. Широкая юбка состояла из нескольких слоев ткани. Дополняли образ кожаные перчатки и туфли на невысоких каблуках.

Грейс Келли и Ренье III на вечеринке / Фото: Getty Images

Также - по моде тех годов - она надела на мероприятие шляпку - это был небольшой головной убор со складками и украшенный искусственными цветами. Поскольку шляпа полностью закрывала уши, Грейс не надевала сережек.

Грейс Келли / Фото: Getty Images

Мероприятие прошло в тронном зале Княжеского дворца в Монако, а затем гости переместились на небольшую вечеринку в саду.

Грейс Келли и Ренье III в тронном зале Княжеского дворца в Монако / Фото: Getty Images

В отличие от наряда для венчания, этот нежно-розовый ансамбль остался незамеченным, а все потому, что так хотела сама Грейс. Согласно изданию Vogue, после мероприятия она переоделась и отправилась на пресс-конференцию в другом, более простом образе - легком платье с короткими рукавами, интересным большим круглым воротом и бантиком. Также бантами были украшены ее волосы, а короткие перчатки она сменила высокими и добавила к образу сумочку на цепочке.

Грейс Келли и Ренье III на пресс-конференции / Фото: Getty Images

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