На пляже и не только: леди Китти Спенсер опубликовала новые фото с дочерью Афиной

Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

Племянница принцессы Дианы и старшая дочь графа Чарльза Спенсера поделилась серией своим семейных и не только снимков. Она показала, как вместе с мужем Майклом Льюисом и дочерью Афиной проводит время на пляже, также запостила несколько снимков с друзьями и показала, как позирует в купальнике сидя на фоне красивого дома.

«Счастье в Хэмптоне 🦀🐚🌻🌽🍦⛱️», — написала под кадрами леди Китти.

Напомним, ранее леди Китти показывала, как проводила время со своей дочерью Афиной в Тоскане. Тогда модель нарядилась вместе с маленькой Афиной в одинаковые платья и побывала на аттракционах.