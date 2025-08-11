- Дата публикации
На пляже и не только: леди Китти Спенсер опубликовала новые фото с дочерью Афиной
Леди Китти Спенсер в последнее время радует нас фотографиями своей маленькой дочери Афины.
Племянница принцессы Дианы и старшая дочь графа Чарльза Спенсера поделилась серией своим семейных и не только снимков. Она показала, как вместе с мужем Майклом Льюисом и дочерью Афиной проводит время на пляже, также запостила несколько снимков с друзьями и показала, как позирует в купальнике сидя на фоне красивого дома.
«Счастье в Хэмптоне 🦀🐚🌻🌽🍦⛱️», — написала под кадрами леди Китти.
(листайте фото вправо)
Напомним, ранее леди Китти показывала, как проводила время со своей дочерью Афиной в Тоскане. Тогда модель нарядилась вместе с маленькой Афиной в одинаковые платья и побывала на аттракционах.