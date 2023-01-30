Нежились в постели: пес Патрон показал свою любимую утку, с которой спит

Пес Патрон показал фолловерам в Instagram свою любимую игрушку – резиновую желтую утку, с которой засыпает. На фото собака нежится в своей кроватке с уткой.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В посте Патрон рассказал, что каждый вечер перед сном он благодарит за все хорошое, что с ним произошло в этот день.

"Я когда засыпаю — вспоминаю что было в этот день. Чтобы прокрутить, как пленку. И о себе говорю: Спасибо, что я проснулся сегодня. Спасибо, что у меня была еда. Спасибо за ту ужасную курточку с розовым материалом, но мне было тепленько (просто не смотрю на свое отражение) Спасибо, что мы смогли сегодня выполнить свою работу без потерь и травм. Спасибо, что у нас есть оборудование. Я сделаю все, чтобы его было больше, и чтобы все было безопаснее для меня и моих коллег.

Спасибо за каждый комментарий и лайк. Для меня это личное, я ощущаю ваше присутствие в моей жизни. Спасибо, что я сегодня выжил. Жить так здорово, несмотря ни на что. Спасибо, что сегодня Украина существует. Благодарю всех, благодаря кому я имею возможность поблагодарить за все. Потом я считаю Святых утят (обязательная инвентаризация перед сном), и все, бумц", — написал пес-сапер.

Напомним, ранее Патрон показал подписчикам домашнего жителя, устроившегося на его лежанке.

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