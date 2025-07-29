Нежится в море: внебрачная дочь князя Монако поделилась фото из отпуска

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

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33-летняя девушка показала красочные кадры в своем блоге в Instagram, где она нежится в море, позирует на пирсе в белом сарафане и запечатлена в черном бикини на скалах.

«Жизнь русалки выбрала меня», — подписала кадры Жасмин.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Она также показала, как выбирается из моря на яхту и плавает в кристально чистой воде. А вот, где проводит свой летний отпуск — не поделилась. Ее предыдущая поездка была на Лазурный берег, где когда-то и познакомились ее родители, можем предположить, что отдыхает Жасмин именно там.

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Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Отдых Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Напомним, недавно мы показывали вам пляжное фото княгини Грейс Келли — бабушка Жасмин — сделанное на пляже.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди