Нежно обнимала ее: Меган Маркл показала свою 4-летнюю дочь Лили на новых фото

Меган Маркл и принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

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Меган Маркл — жена британского принца Гарри — отметила четвертый день рождения своей дочери принцессы Лилибет. Герцогиня Сассекская опубликовала в своем Instagram два снимка, котоіре ранее не показівала поклонникам.

На черно-белых фото Меган была запечатлена обняв дочку. Вероятно, первое фото было сделано, когда малышка родилась, а вот второе уже более свежее и сделано, когда пара была на отдыхе.

«С днем ​​рождения нашу прекрасную девочку! Четыре года назад она вошла в нашу жизнь — и каждый день становится ярче и лучше благодаря этому. Спасибо всем, кто посылает любовь и отмечает ее особенный день!», — написала Меган под фото.

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Меган и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Хоть Меган и прикрыла лицо дочери рукой, но все равно видно, что малышка очень похожа на Гарри. Также Лили унаследовала рыжие волосы своего отца, что было заметно на ранних снимках герцогини.

Меган и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

43-летняя Меган и принц 40-летний Гарри поженились в мае 2018 года и через год родили своего первого ребенка — сына Арчи, которому сейчас 6 лет. В 2020 году пара отошла от своих королевских обязанностей в Великобритании и переехала в родной штат Меган, Калифорнию, где в июне 2021 года родилась их дочь Лилибет, которую они дома зовут Лили.

Меган Маркл / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Меган Маркл и бывший муж / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press