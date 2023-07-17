Нежно поздравил жену: принцесса Беатрис и ее муж Эдо отмечают третью годовщину свадьбы

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци сегодня отмечают третью годовщину со дня своей свадьбы.

Пара поженилась в самый разгар пандемии коронавируса -17 июля 2020 года в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре. На церемонии присутствовали только самые близкие люди, в том числе и королева Елизавета II и принц Филипп.

Под венец принцесса Беатрис шла в винтажном свадебном платье от Norman Hartnell своей бабушки королевы Елизаветы II и в бриллиантовой тиаре своей прабабушки королевы Марии. Елизавета II эту тиару надевала на свою свадьбу с принцем Филиппом в 1947 году.

Свадебное платье принцессы Беатрис / Фото: Associated Press

Сегодня супруг Беатрис – Эдоардо – поздравил любимую жену с этим днем.

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"Поздравляю самую прекрасную жену в мире с годовщиной свадьбы. Я так благодарен за каждый миг, который мы прожили, за каждое испытание, которое мы преодолели, и за каждую мечту, которую мы воплотили вместе. Я люблю тебя больше, чем можно сказать словами, и не могу дождаться, чтобы отпраздновать еще много годовщин вместе с тобой. Хх", -написал в своем блоге в Instagram Эдоардо сопроводив подпись красочными фото принцессы и ее свадебного букета.

Напомним, 18 сентября 2021 года у супругов родилась дочь, которую назвали Сиенна Элизабет.

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