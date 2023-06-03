Нежно-розовое платье от Elie Saab и золотой клатч: рассматриваем образ Кейт Миддлтон с королевской свадьбы

Принцесса и принц Уэльские на днях посетили свадьбу старшего сына королевы Иордании Рании и короля Абдаллы II – наследного принца Хусейна. Он женился на дочери бизнесмена из Саудовской Аравии – Раджве Аль-Саиф. Свадебная церемония состоялась во дворце Захран в Аммане.

Принцесса и принц Уэльски / Фото: Associated Press

Для такого события Кейт выбрала нежно-розовое платье в пол из коллекции бренда Elie Saab осень/зима 2017/18. Наряд несколько отличается от подиумного образца, где верхняя часть имеет прозрачное декольте и живот, а также прозрачные вставки до бедер на юбке.

Модель на показе Elie Saab, который состоялся в рамках Недели моды в Париже осень/зима 2017/2018 / Фото: Getty Images

Это платье адаптировали под принцессу Уэльскую. Наряд с драпировкой украшен красивыми флористическими аппликациями с вышивкой. Оно имеет высокую горловину и длинные рукава с расклешенными манжетами.

Принцесса и принц Уэльски / Фото: Associated Press

Аутфит Кейт дополнила золотым блестящим клатчем Charlie с камнями от Wilbur & Gussie, а также замшевыми бежевыми босоножками Prada.

Принцесса сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором, нежный макияж и украсила уши роскошными каплевидными серьгами с камнями. В ее образе все выглядело гармонично.

Принцесса и принц Уэльски / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская и модель в платьях от Elie Saab

Напомним, Кейт Миддлтон не смогла дать автограф семилетней поклоннице. Что стало причиной отказа, читайте в нашем материале.

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