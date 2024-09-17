Нежное фото с сыновьями: как принцесса Диана отдыхала в Испании

Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми часто гостили у испанской королевской семьи во время летнего отпуска.

Это фото было сделано в июле 1986 года, за десять лет до развода Дианы и Чарльза. Принцесса с сыновьями – старшим принцем Уильямом и младшим принцем Гарри, которого она держала на руках, снималась в фотосессии с членами испанской королевской семьи во дворце Маривент в Пальма-де-Майорке.

Принцесса Уэльская запечатлена в полосатом макси-платье и туфлях-лодочках на каблуках. У нее фирменная укладка и серьги в ушах. Рядом с ней и ее сыновьями запечатлен король Испании Хуан Карлос I – отец ныне правящего короля Филиппа VI.

Принцесса Диана и принцы Гарри и Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Диана проводила отпуск с детьми в Испании. На снимках можно заметить, как принцесса все время держит на руках младшего сына. На днях, 15 сентября, принц Гарри, кстати, отпраздновал свое 40-летие.

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