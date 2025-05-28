Нежности после пощечины: Брижит горячо поцеловала мужа Макрона в присутствии президента Индонезии

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

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После скандального инцидента между супругами Макрон в аэропорту во Вьетнаме (когда Брижит, словно дала «пощечину» мужу ) к ним приковано особое внимание.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макроны / © Associated Press

На снимках, сделанных во время тура Макрон по Юго-Восточной Азии, Эммануэль обнимает жену за талию, а также они все время ходят за руки, улыбаются и выглядят счастливыми вместе.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

А во время их официального визита в Индонезию первая леди и вовсе не сдержала своих чувств и горячо поцеловала мужа Эммануэля в присутствии президента Индонезии Прабово Субианто. В это время Макрон нежно держал жену за руку и радостно улыбался.

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Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Напомним, Брижит Макрон в аэропорту Индонезии вышла из самолета в костюме цвета сливочного масла, держа под руку мужа.