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Нежности после пощечины: Брижит горячо поцеловала мужа Макрона в присутствии президента Индонезии
Фотографы запечатлели интимный момент между супругами Макроно во время их официального визита в Индонезию.
После скандального инцидента между супругами Макрон в аэропорту во Вьетнаме (когда Брижит, словно дала «пощечину» мужу ) к ним приковано особое внимание.
На снимках, сделанных во время тура Макрон по Юго-Восточной Азии, Эммануэль обнимает жену за талию, а также они все время ходят за руки, улыбаются и выглядят счастливыми вместе.
А во время их официального визита в Индонезию первая леди и вовсе не сдержала своих чувств и горячо поцеловала мужа Эммануэля в присутствии президента Индонезии Прабово Субианто. В это время Макрон нежно держал жену за руку и радостно улыбался.
Напомним, Брижит Макрон в аэропорту Индонезии вышла из самолета в костюме цвета сливочного масла, держа под руку мужа.