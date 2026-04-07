Нежный жест короля Чарльза в адрес внука принца Луи попал на фото: что сделал монарх
Этот момент запечатлели фотографы, которые собрались около часовни Святого Георгия в Виндзоре на Пасху, чтобы запечатлеть королевскую семью, которая направлялась на службу.
Семья принца Уильяма и принцессы Кейт прибыли первыми и ожидали короля Чарльза и королеву Камиллу, как и следует по правилам королевского протокола, около часовни. Когда монарх и его жена приехали, то король заходя в часовню поприветствовал родственников и своих внуков, а младшего сына Уэльских – принца Луи – мило тронул рукой.
Такое проявление нежности от короля Чарльза, да еще и на публике – большая редкость. Очевидно, Его Величество, который воспитывался в сдержанной эмоционально семье, учится проявляться свои чувства в адрес тех людей, которых он любит на публике. Выглядел жест весьма мило, что отметили королевские поклонники.