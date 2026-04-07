ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
342
Время на прочтение
1 мин

Нежный жест короля Чарльза в адрес внука принца Луи попал на фото: что сделал монарх

Этот момент запечатлели фотографы, которые собрались около часовни Святого Георгия в Виндзоре на Пасху, чтобы запечатлеть королевскую семью, которая направлялась на службу.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Принц Луи

Принц Луи / © Associated Press

Семья принца Уильяма и принцессы Кейт прибыли первыми и ожидали короля Чарльза и королеву Камиллу, как и следует по правилам королевского протокола, около часовни. Когда монарх и его жена приехали, то король заходя в часовню поприветствовал родственников и своих внуков, а младшего сына Уэльских – принца Луи – мило тронул рукой.

Король Чарльз, королева Камилла, принцесса Шарлотта и принц Луи с принцем Уильямом / © Getty Images

Такое проявление нежности от короля Чарльза, да еще и на публике – большая редкость. Очевидно, Его Величество, который воспитывался в сдержанной эмоционально семье, учится проявляться свои чувства в адрес тех людей, которых он любит на публике. Выглядел жест весьма мило, что отметили королевские поклонники.

Семья Уэльских после пасхальной службы / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
342
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie