Нежный жест в адрес супруги Летиции: король Филипп VI сделал то, чего обычно не делает на публике

Король Филипп VI и королева Летиция посетили музей Страат для уличного искусства и граффити в Амстердаме. Их сопровождал король Виллем-Александр и королева Максима, а также их старшая дочь – наследная принцесса Катарина-Амалия.

Королева Летиция и король Филипп VI в Нидерландах с королевой Максимой, королем Виллемом-Александром и принцессой Катариной-Амалией / Фото: Associated Press

Когда пятерка позировала перед собравшимися фотографами, король Испании стоял рядом со своей женой Летицией и приобнял ее рукой за талию. Обычно на публике короли и королевы не демонстрируют такие теплые жесты в отношении друг друга. И за королем Филиппом VI таких жестов в адрес Летиции ранее замечено не было.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Кто знает, король просто продемонстрировал теплую связь со своей королевой или же хотел показать на публике, что все в их уже почти 20-летнем браке в порядке и слухи, которые распространялись в прессе о возможном разводе пары – это просто слухи.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как король Испании влюбился в простолюдинку.

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